سحق فريق وولفرهامبتون نظيره توتنهام هوتسبير، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

وولفرهامبتون يسحق توتنهام برباعية

أحرز سداسية اللقاء اللاعب الجزائري ريان آيت نوري بعد دقيقتين من انطلاقة المباراة لصالح وولفرهامبتون، وجاء الثاني عن طريق دجد سبينس الذي سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 38، ويورجن ستراند لارسن فى الدقيقة الـ 64، وجاء الرابع عن طريق اللاعب ماثيوس كونها فى الدقيقة الـ 86، بينما جاءت ثنائية توتنهام عن طريق اللاعب ماتيس تيل فى الدقيقة الـ 59، وجاء الثانى عن طريق ريشارليسون فى الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق وولفارهامبتون رصيده إلى النقطة الـ 35 وضعته فى المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 37 فى المركز الـ 15 من ترتيب البريميرليج.