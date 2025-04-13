"رحلة 404" يحصد 6 جوائز في الدورة الـ51 لمهرجان جمعية الفيلم

استطاع فيلم رحلة ٤٠٤ حصد ٦ جوائز في الدورة ال ٥١ لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية وكانت كالتالي:

- جائزة احسن تصميم أفيش فاز بها الفنان محمد داخلى، جائزة احسن ملابس لمصممة الملابس مروه عبد السميع، جائزة احسن سيناريو محمد رجاء، جائزة احسن إخراج هانى خليفة، جائزة الامتياز فى التمثيل منى ذكى، جائزة احسن فيلم.

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم، فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.