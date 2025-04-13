بيان رسمي بشأن ما أثير عن إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية

أصدرت جامعة الإسكندرية منذ قليل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان الوظائف الشاغرة للجلسة التكميلية للأطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة خلال شهر إبريل 2025 وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي الصادر بهذا الشأن

بيان رسمي يرد على ما أثير بشأن إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية

وأوضح البيان أن اللائحة الأساسية لتنظيم عمل الأطباء المقيمين تنص على عقد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في شهر سبتمبر من كل عام يعقبها جلسة تكميلية في شهر إبريل التالي وذلك لتغطية التخصصات التي خلت من الأطباء لعدة أسباب

وأشار البيان إلى أن الوظائف المعلنة في الجلسة التكميلية قد تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية أو وظائف شاغرة نتيجة تنازل بعض الأطباء عن مواقعهم وعودتهم إلى مستشفيات وزارة الصحة للالتحاق بنيابات في تخصصات مختلفة أو مستشفيات تتبع جهات صحية أخرى قد تكون أكثر توافقًا مع رغباتهم كما أن بعض الأطباء قد يفضلون فرصًا بديلة خارج الجامعة وهو أمر قانوني ومتاح وفق اللوائح والتقاليد المتبعة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

مستشفيات جامعة الإسكندرية

وأكدت مستشفيات جامعة الإسكندرية في بيانها أنها تلتزم بشكل كامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية اختيار الأطباء المقيمين وأن الآلية المتبعة والتي تم توضيحها هي إجراءات راسخة تطبق منذ سنوات داخل مستشفيات الجامعة وتتوافق مع الأعراف المتبعة في جميع الجامعات المصرية.