بهجة الشعانين تملأ القلوب في كنيسة القدّيس أنطونيوس الكبير بحمص

احتفلت رعيّة القدّيس أنطونيوس الكبير بعيد دخول يسوع المسيح إلى أورشليم، في قدّاس إلهيّ مهيب ترأسه المطران غريغوريوس، راعي أبرشيّة الروم الأرثوذكس في حمص، بمشاركة الأب وهيب بيطار وعدد من شمامسة الأبرشيّة، وسط حضور غفير من المؤمنين.

أجواء روحيّة مفعمة بالإيمان والرجاء

تميّزت الخدمة بجوّ روحيّ عميق، عكسته التراتيل الكنسيّة وصلوات الشعانين التي ارتفعت من القلوب قبل الأصوات، معلنة دخول المسيح الظافر إلى أورشليم، رمز الرجاء والخلاص.

زياح العيد: موكب الإيمان والفرح

عقب القدّاس، خرج المصلّون في زياح احتفاليّ داخل الكنيسة، حاملين أغصان الزيتون وسعف النخل، في تقليد كنسيّ عريق يعبّر عن الفرح والابتهاج بدخول الملك السماوي.

الفوج الكشفيّ يعزف أنغام الفرح

أضفى الفوج الكشفيّ التابع للمطرانية رونقًا خاصًّا على المناسبة، من خلال عزفه لمقطوعات مميزة، رافقت الزياح وأشعلت الحماس في قلوب الأطفال والكبار على حدّ سواء.

المطران غريغوريوس: “فلنستقبل المسيح بقلوب نقية”

في كلمته، دعا المطران غريغوريوس المؤمنين إلى أن يكون دخول الربّ إلى أورشليم مناسبة لتجديد الإيمان والاستعداد الروحي لأسبوع الآلام، مؤكدًا أن المسيح لا يدخل فقط المدن، بل القلوب أيضًا.