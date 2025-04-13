الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.