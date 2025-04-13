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الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

الأمن يصادر 90 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية  بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بغسل الأموال بوزارة الداخلية بالمواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة بـ 90 مليون جنيه تقريبا