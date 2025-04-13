الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهرب من كمين إبسويتش تاون

تعادل فريق تشيلسى مع نظيره إبسويتش تاون، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وهرب تشيلسى من فخ الهزيمة على أرضه ووسط جمهوره بعد ان تقدم إبسويتش تاون بهدفين عن طريق اللاعب جوليو إنشيزو واللاعب بن جونسون فى الدقيقتين الـ 19 والـ 31، بينما جاء هدفا اصحاب الأرض عن طريق اللاعب أكسيل تاونزيبي الذى سجل هدفا في مرماه فى الدقيقة الـ 46، وجادون سانشو فى الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء.

هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد تشيلسى 54 نقطة فى المركز الخامس، بينما اصبح رصيد إبسويتش 21 نقطة فى المركز الـ 18.