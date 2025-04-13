مسيحيون فلسطينيون يحيون قداسًا في كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة

رغم الظروف الصعبة، يتمسك المسيحيون في قطاع غزة بممارسة شعائرهم الدينية، حيث أقيم قداس ديني في كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، بحضور عدد من أبناء الطائفة المسيحية.

تمسك بالإيمان في ظل الأزمات

وسط أجواء من التوتر والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، تجمع المسيحيون الفلسطينيون في كنيسة القديس برفيريوس، أقدم كنائس غزة، لإقامة قداس خاص، مؤكدين على تمسكهم بالإيمان والوحدة المجتمعية.

رمزية الكنيسة وأهميتها التاريخية

تُعد كنيسة القديس برفيريوس واحدة من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في غزة، وتعود للعهد البيزنطي. وتشكل رمزًا للوجود المسيحي المتجذر في المدينة منذ قرون، كما تمثل مساحة للتلاقي الروحي والوطني.

دعوات للسلام والوحدة

خلال القداس، رفعت الصلوات من أجل السلام في فلسطين وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، كما دعا القساوسة إلى تعزيز التماسك المجتمعي بين مكونات الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين على حد سواء.