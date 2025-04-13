ضبط محطة وقود قبل تهريب 600 لتر سولار في السوق السوداء بدمياط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخليه في دمياط من ضبط إحدى محطات الوقود بفارسكور خلال قيامها بتعبئة وتجميع ٦٠٠ لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بمحطات الوقود و مستودعات الغاز، والتأكد من توافر المواد البترولية باسعارها المقررة والتصدي لأى محاولات لاستغلال المواطنين و ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

تم ضبط الكمية المذكورة حيث جاء ذلك خلال حملة مشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و مديرية التموين ومتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة وتحرير محضر بذلك .

البيع في السوق السوداء

يذكر أن نجح وكيل وزارة التموين بدمياط من ضبط سيارة تنك خزان تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود ليلا بعد تحريك أسعار المواد البترولية بغرض بيعه في السوق السوداء والاستفادة من فرق السعر، وقام بضبط إحدى المحطات تقوم بتعبئة السولار بإحدى السيارات بغرض تجميعه لبيعه بالسوق السوداء والاستفاده من فرق السعر بعد تحريك أسعار المواد البتروليه حيث بلغت كمية السولار التى تم ضبطها بالخزان الخاص بالسياره ٤٨٠٠ لتر سولار.

غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود

كما تم تشكيل غرفه عمليات بديوان عام مديرية تموين دمياط برئاسه مجدى عبدالكريم وكيل وزارة التموين في دمياط وذلك لمتابعه محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم المرور على جميع المحطات والمستودعات بدائره المحافظه والقيام بجردها ومعرفه الارصده الموجوده بها في وقت مبكر.

ويتم متابعه الحالة التموينية بمحطات الوقود و والمستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز ومتابعه انتظام العمل بها وتلافى اي الملاحظات وحل اي مشكلات قد تطرأ.

كما نبه مجدى عبدالكريم وكيل وزارة على جميع مديري الإدارات التموينية بالتواجد المستمر والمرور الدائم على محطات الوقود وبالتأكد من الاعلان عن الاسعار الجديده بجميع المحطات وكذلك مستودعات البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها .