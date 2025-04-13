تعرف علي كواليس قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة

تقام مساء اليوم الأحد، قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح بطاقة التأهل للبطولة للمنتخب التونسي صاحب المركز الثالث بتصفيات شمال أفريقيا، بعد ضمان المنتخب المصري "الذي تأهل سابقا عن طريق التصفيات" مقعده كمستضيف للبطولة.

كما يشارك منتخب أفريقيا الوسطى في البطولة، كثاني الممثلين عن اتحاد وسط أفريقيا إلى جانب منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما قررت لجنة تنظيم بطولات الشباب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد منتخب الكونغو.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة:

• مصر – المغرب – تونس "اتحاد شمال أفريقيا"

• السنغال – سيراليون "اتحاد غرب أفريقيا A"

• نيجيريا – غانا "اتحاد غرب أفريقيا B"

• تنزانيا – كينيا "اتحاد شرق ووسط أفريقيا"

• جنوب إفريقيا – زامبيا "اتحاد جنوب أفريقيا"

• الكونغو الديمقراطية – أفريقيا الوسطى "اتحاد وسط أفريقيا"

سيتم توزيع المنتخبات الـ 13 على 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى 5 منتخبات، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

وسيتم حذف نتائج المنتخب الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وتُقسم المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات لثلاث مستويات في قرعة البطولة، حيث يضم المستوى الأول منتخبات مصر "الدولة المستضيفة"، السنغال "حامل اللقب" ونيجيريا "صاحب المركز الثالث في نسخة 2023".

بينما يضم المستوى الثاني منتخبات تونس، زامبيا وأفريقيا الوسطى "التي شاركت في النسخة السابقة"، بينما يضم المستوى الثالث جميع المنتخبات المتبقية، التي لم تتأهل للنسخة السابقة.

ويتواجد المنتخب المصري في الموقع "A1" بالقرعة، بينما يتواجد منتخب نيجيريا في الموقع "B1" ويتواجد منتخب السنغال في الموقع "C1".

وتوضع أسماء بقية المنتخبات في وعائين، يضم الأول منتخبات المستوى الثاني "تونس، زامبيا وأفريقيا الوسطى"، ويضم الثاني منتخبات المستوى الثالث "المغرب، سيراليون، غانا، تنزانيا، كينيا، جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية".