بطريرك الكنيسة السريانية يحتفل بأحد السعف في بغداد

احتفل مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقدّاس الإلهي بمناسبة عيد الشعانين في كاتدرائية مار بطرس ومار بولس في بغداد، وقد عاون قداسته في القداس الإلهي المطران مار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي، وبحضور مار سويريوس حاوا، مطران بغداد والبصرة.

دخول السيد المسيح إلى أورشليم

‎خلال موعظته، تحدّث قداسته عن دخول السيد المسيح إلى أورشليم كملك متواضع لا يستخدم الجيوش والجنود والقتل بل تقدّم نحو أورشليم مواجهاً الصلب والموت ليتمّم النبوءات التي كانت تشير إليه، وقد رحّب به الأطفال هاتفين أوشعنا أي خلّص الآن يا ربّ شعبك، وصلّى قداسته من أجل حفظ الكنيسة وحماية أبنائها وجعلها مملكة حقيقية للربّ يسوع تستقبله ليبقى فيها إلى الأبد.

‎وخلال القداس الإلهي، سار قداسته والإكليروس في زياح الشعانين يحيط بهم الأطفال والأولاد حاملين أغصان الزتيون والشموع.



