"إعلان مُلك المسيح للعالم" عنوان عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس بولس حليم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة القللي بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.



وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد السابع من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الشعانين)، وموضوع إنجيله وهو "دخول السيد المسيح أورشليم"، وأشار إلى مُلك الله على القلوب من خلال:

١- محبة الله من كل القلب والاشتياق الدائم للأبدية والملكوت.

٢- المحبة العميقة للآخر لأنها هي الطريق للأبدية.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.



