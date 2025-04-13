الأولمبية الدولية تطالب وزارة الشباب بالاطلاع على مقترحات تعديل بنود قانون الرياضة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا رسميًّا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تطلب الاطلاع على مقترحات التعديلات على قانون الرياضة الحالي، حتى تتمكن من مراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية (كما تم في الماضي).

وجاء نص الخطاب..

اللجنة الأولمبية الدولية

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جمهورية مصر العربية

الموضوع: مراجعة قانون الرياضة في مصر



لقد كان من دواعي سرورنا رؤيتكم مرة أخرى مؤخرًا في الجزائر العاصمة خلال اجتماعات ANOCA.

ما تمت مناقشته في تلك المناسبة، وكما ذكرتم أنكم بصدد مراجعة قانون الرياضة في مصر، فإننا نقدر لكم مشاركتنا نسخة باللغة الإنجليزية من المسودة المنقحة (مع تسليط الضوء على مقترحات التعديلات على قانون الرياضة الحالي)، حتى نتمكن من مراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية (كما تم في الماضي) قبل تقديم هذه المسودة/التعديلات إلى البرلمان.

نأمل أن يُسهّل هذا النهج البناء العملية ( تعديل القانون) ويساعد في توقع أي مشكلة محتملة. وإذا لزم الأمر، فسنكون مستعدين أيضًا لترتيب اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة المسودة المنقحة بمجرد استلامها.

نشكركم مقدمًا على استجابتكم السريعة وتعاونكم القيّم في هذه العملية.