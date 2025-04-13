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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رغم طرد مبابى.. ريال مدريد يتقدم فى الشوط الأول على ديبورتيفو

مدريد
مدريد
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تقدم فريق ريال مدريد، بهدف دون رد، على نظيره ديبورتيفو ألافيس، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
احرز هدف الشوط الأول اللاعب إدواردو كامافينجا فى الدقيقة الـ 34 لصالح ريال مدريد، بينما أغلى هدف راؤول أسينسيو فى الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

طرد مبابى


وتعرض الفرنسى كليان أمبابى للطرد المباشر فى الدقيقة الـ 39 بعد تدخله بعنف على لاعب فريق ديبورتيفو.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز 17 برصيد 30 نقطة.

مبابي ريال مدريد تشكيل ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني