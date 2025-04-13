تأجيل مباراة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر

تلقت إدارة نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، إخطارًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقررت الرابطة تأجيل مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء يوم الأربعاء المقبل.

موعد مباراة غزل المحلة والمصري الجديد

وبناء على القرار، تقرر إقامة مباراة غزل المحلة والمصري يوم الخميس المقبل، على أن تنطلق في السابعة مساءً، بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم الأربعاء.

ويأتي قرار التأجيل في إطار حرص رابطة الأندية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلي متصدر الترتيب، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط، في مجموعة تضم فريقي زد وسيراميكا كليوباترا.