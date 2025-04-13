انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 113 إبريل 2025 بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب مساء الأحد 13 إبريل 2025

عيار 24

سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيها للشراء و 5325 جنيها للشراء

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 4850 جنيها للبيع و 4882 جنيها للشراء.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4630 جنيها للبيع و 4660 جنيها للشراء ز

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 3968 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3086 جنيها للبيع و 3106 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3238 دولار للبيع و 3239 دولار للشراء.و

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء، بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.