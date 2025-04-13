ليفربول يفلت من كمين وست هام

فاز فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، على نظيره وست هام يونايتد، بهدفين لهدف، في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى لكرة القدم.

أهداف المباراة



أحرز هدف ليفربول الأول اللاعب لويس دياز فى الدقيقة الـ 18، بعد تمريرة من محمد صلاح، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب فيرجيل فان ديك فى الدقيقة الـ 89، بينما جاء هدف وست هام فى الدقيقة الـ 86 عن طريق أندرو روبرتسون الذى سجل هدف في مرماه.



بهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 76 ، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 35 فى المركز الـ 16.

