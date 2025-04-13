مدير الأونروا محذرًا: مساعدات غزة لن تكفي سوى 10 أيام

قال فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المساعدات التي أدخلتها الوكالة إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الأخير لن تكفي لأكثر من أسبوعين حيث انقطعت الإمدادات تماما منذ استئناف العنف الإسرائيلي.

استنفاد المخزونات



وأضاف "لازاريني"، في مقابلة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مدينة أنطاليا السياحية التركية: "لقد استُنفدت مخزوناتنا لدرجة أننا لم نعد قادرين على إمداد المخابز". متابعا: "لقد أنهينا الجولة الأخيرة من توزيع المواد الغذائية، وما تبقى هو بعض الطعام يكفي لأسبوع أو عشرة أيام، لبعض المطابخ الشعبية".



وتابع: "يسجّل العاملون في المجال الإنساني مجددًا قصصًا مروعة عن استشهاد عدد كبير من سكان غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار، ومع منع إسرائيل لإيصال المساعدات، يُلاحَظ تزايد مستويات الجوع وانتشار الأمراض المعدية، حيث يُجبر الناس على العيش في ظروف قاسية دون أساسيات الحياة كالمأوى الكافي وإمدادات المياه. وقال السيد لازاريني إن كل هذا سيؤدي إلى المزيد من الوفيات".

ارتفاع عدد شهداء غزة



أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن أكثر من 1500 شخص استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار، وتجاوز العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء الحرب، التي أشعلتها هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، 50,900 قتيل.



وأدت الزيادة في ما وصفته إسرائيل بـ"المناطق العسكرية" في القطاع الفلسطيني إلى اقتلاع السكان مرارًا وتكرارا، وحشرهم في مناطق صغيرة على نحو متزايد بحثا عن الأمان بعيد المنال.