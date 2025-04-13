زي النهاردة.. الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ١٣ شهر إبريل، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:

حدث في مثل هذا اليوم

عام 1204 الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية.

وعام 1250 المسلمون بفارسكور ينجحون في إلحاق الهزيمة بالصليبيين في حملتهم السابعة، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.

عام 1635 إعدام الأمير فخر الدين الثاني شنقا في الأستانة بعد أن شكل حكمًا ذاتيًا امتد من يافا إلى طرابلس، مما أدى بالسلطنة العثمانية إلى محاربته والقضاء عليه.

عام 1772 هروب علي بك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها.

عام 1909 وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانًا ضد السلطان عبد الحميد الثاني انتهى بخلعه في 27 أبريل.

عام 1941 توقيع اتفاقية حياد بين الاتحاد السوفيتي واليابان في موسكو.

عام 1950 توقيع «اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي» بين الدول المنضمة في جامعة الدول العربية.

عام 1966 سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السلام عارف يؤدي إلى مقتله في ظروف غامضة وذلك أثناء تحليقها بين القرنة والبصرة.

عام1975 وقوع حادثة عين الرمانة والتي شكلت نقطة بداية الحرب الأهلية اللبنانية.

واغتيال الرئيس فرنسوا تومبالباي في ظروف غامضة أثناء انقلاب وقع في تشاد.

عام 1990 ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية.

عام 2008 انتخابات تشريعية مبكرة في إيطاليا تؤدي إلى فوز حزب سيلفيو برلسكوني بأغلبيه مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.

عام2011 النائب العام في مصر يقرر حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق وذلك للتحقيق في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وفي اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.

2013 - ظهور أول إصابة بفيروس الإنفلونزا أ H7N9 في العالم في بكين.

2016 - إجراء انتخابات تشريعية في سوريا، وسط جدل دولي وانقسام داخلي.

2024 - ضربة إيرانية على إسرائيل بما يزيد عن 150 صاروخا وطائرة مسيرة، وذلك ردا على قصف إسرائيلي لسفارة إيران في دمشق.

وشهد اليوم ميلاد مشاهير في مختلف المجالات :

عام 1153 ميلاد مظفر الدين كوكبوري، أمير أربيل وأحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين.

وعام 1519 ميلاد كاترين دي ميديشي، زوجة هنري الثاني ملك فرنسا.

عام 1732 ميلاد فريديريك نورث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

عام ميلاد 1743 توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث.