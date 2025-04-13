القومي لحقوق الإنسان يكلف هاني إبراهيم قائمًا بأعمال الأمين العام للمجلس

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتكليف هاني إبراهيم قائمًا بأعمال الأمين العام للمجلس، كما استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس والسفير محمود محمود كارم نائب رئيس المجلس، صباح اليوم القائم بأعمال الأمين العام بمقر المجلس.

وقد قام كل من السفيرة مشيرة خطاب والسفير محمود كارم بتسليم هاني إبراهيم جميع الملفات المتعلقة بشؤون الأمانة العامة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن رئاسة المجلس.

والجدير بالذكر، أن تقدم السفير فهمي فايد باستقالته من منصبه، يوم الخميس الماضي، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام اخرى فى هذا التوقيت".

وقد صرح "عزت إبراهيم" المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوي من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات أدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.

وأشار المتحدث إلي أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.