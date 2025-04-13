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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البدء في إزالة عقار مخالف بالكامل من 8 طوابق في عين شمس بالقاهرة

وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين..

ازالة عقار
ازالة عقار
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تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من سكان شارع فتحي إسماعل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناءه حالياً ويؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوي وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى والميزانين وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية وتم البدء في إزالة العقار بالكامل حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحي وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل وإتخاذ الاحراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأكدت د. منال عوض، أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم إرتكاب أي مخالفات.

منال عوض البدء في إزالة عقار مخالف بالكامل من 8 طوابق في منطقة عين شمس بالقاهرة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعريض حياة المواطنين للخطر