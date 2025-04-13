الدورى الإنجليزى.. زيركزي يقود مانشستر يونايتد أمام نيوكاسيل

أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك بعد قليل، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، فيكتور لينديلوف، ليني يورو، ديوغو دالوت، هاري أماس.

خط الوسط: مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، أليخاندرو غارناتشو.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق نيوكاسيل يونايتد فى المركز السابع برصيد 53 نقطة.