ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. زيركزي يقود مانشستر يونايتد أمام نيوكاسيل

اليونايتد
اليونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك بعد قليل، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.
خط الدفاع: نصير مزراوي، فيكتور لينديلوف، ليني يورو، ديوغو دالوت، هاري أماس.
خط الوسط: مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، أليخاندرو غارناتشو.
خط الهجوم: جوشوا زيركزي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق نيوكاسيل يونايتد فى المركز السابع برصيد 53 نقطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نيوكاسيل يونايتد زيركزي تشكيل مانشستر يونايتد