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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"سيداري" يعقد الجلسة الافتتاحية لختام المشروع السويسري صناعات التدوير المستدامة (SRI)

وزارة البيئة
وزارة البيئة
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يعقد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) برئاسة دكتور عماد العدلي،  الجلسة الافتتاحية للحفل الختامي للمشروع السويسري صناعات التدوير المستدامة (SRI)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل.

حلول مبتكرة لمستقبل أخضر

وأوضحت “سيداري” في بيان لها اليوم، أن المشروع يمثل إنجازًا هامًا في التزامنا المشترك نحو الاستدامة والتدوير المسؤول، واستهدف على مدار عشر سنوات تحسين ممارسات تدوير النفايات الإلكترونية في مصر وتعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق حلول مبتكرة لمستقبل أخضر، وننتهز هذه الفرصة للاحتفال بإنجازات المشروع، وتقدير المساهمات القيّمة لشركائنا من الجانب السويسري والمصري الذين كان لتفانيهم دور محوري في تحقيق هذا الأثر الملحوظ. 


يقوم بتنفيذ المشروع من الجانب المصري سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة.

سيداري الاستدامة