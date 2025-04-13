الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء "التعريفات المتبادلة"

دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة إلى إلغاء "التعريفات المتبادلة" بشكل كامل والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والحوار المتكافئ.

وذكرت وزارة التجارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الإعفاءات التي أعلنتها واشنطن مؤخرًا تعد "خطوة صغيرة" وأن الصين تعمل على تقييم تأثير هذا القرار.

وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أمس الأول الجمعة، أنه سيتم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشرائح الذاكرة وغيرها من المنتجات من الرسوم العالمية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على كل الواردات الأمريكية حيز التنفيذ، أمس السبت، في تحدٍ من بكين لأكبر شريك تجاري لها.