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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل وفاة متهم بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب.

 وكانت حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 الجاري انتابته حالة من الهياج حال تواجده بمحبسه وتعدى على عدد من النزلاء مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم وتم نقله لغرفة حجز أخرى حيث اشتبك مع النزيل المتواجد بها وتم السيطرة عليه ، وفى وقت لاحق شعر المذكور بحالة إعياء ونُقل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة فى حينه.

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