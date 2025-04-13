محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء

في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، يواصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، متابعته المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالأحياء، باعتبارها الواجهة المباشرة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بصورة ميسرة ومتطورة.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير مراكز التكنولوجيا

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة هذه المراكز والعاملين بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم منظومة التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تضم 11 مركزًا تكنولوجيًا، تشمل: مركزًا بكل حي، ومركزًا بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مركزين تكنولوجيين متنقلين، وذلك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

محافظ الإسكندرية يدعم منظومة التحويل الرقمي

وتقدم هذه المراكز مجموعة كبيرة من الخدمات، منها: طلبات التصالح، تراخيص البناء والمحال، تراخيص الإشغالات والمصاعد، اتحاد الشاغلين، بيانات الصلاحية، تراخيص الإعلانات، طلبات المعاينة، طلب شهادة بناءً على تصريح محكمة.

كما يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة خدمات المحليات على الرابط التالي:

https://lgs.gov.eg/#/home، مع إمكانية تتبع الطلبات إلكترونيًا بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء.