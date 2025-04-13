"تنسيقية شباب الأحزاب" تشارك في جلسة حوارية حول أجندة المرأة والسلام والأمن

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات الجلسة الختامية للحوار بين الأجيال حول قضايا المرأة والسلام والأمن، والتي نُظمت في إطار فعاليات ورشة العمل التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا، تحت عنوان: "خمسة وعشرون عامًا على أجندة المرأة والسلام والأمن: دعوة لإحياء القيادة الإفريقية"، وذلك بناءً على دعوة من سفارة نيوزيلندا.

أدار الجلسة كل من السفير سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والسفيرة إيمي لورنسون، سفيرة نيوزيلندا لدى مصر، حيث قادا حوارًا بين الأجيال شارك فيه عدد من الشابات الفاعلين بمجال السلم الدولي، من بينهم سلمي عزام ولانا دراج من وزارة الخارجية المصرية، وكوينسامانثا مايدين، صحفية من مالاوي وعضوة سابقة في زمالة ناصر للقيادة الدولية، وفرح خالد، إحدى خريجات CCCPA، وكذلك مجموعة من الشابات والشباب من مختلف دول العالم، وخاصة من القارة الإفريقية، ممن يهتمون بقضايا المرأة والسلام والأمن.

أهمية التمكين الحقيقي للمرأة

وشارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في النقاشات التي تطرقت إلى أهمية التمكين الحقيقي للمرأة في مجالات السلم والأمن، ودور الأجيال الشابة في تعزيز القيادة النسائية على المستويين المحلي والدولي، والمساهمة في دعم جهود تحقيق السلام، مؤكدين أن حضور هذه الفعالية يأتي في إطار الحرص الدائم على دعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولًا واستدامة على كافة المستويات.

ضم وفد التنسيقية كلاً من رشيدة دعبس، زوسر تيتو، يوستينا رامي، محمد سيف الله.

