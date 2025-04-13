شرين العقاد تكشف لـ "البوابة نيوز" أهم محاور برنامجها الانتخابي

تواصل الكاتبة الصحفية شرين العقاد المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، خلال جولاتها الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بزيارة مؤسسة البوابة نيوز.

حظيت “العقاد” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدارت المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصها على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.”.

وخلال الزيارة، تحدثت عن أهم محاور برنامجها الانتخابي الذي تضمن الحرص على تطوير ملف التدريب من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنمية موارد النقابة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ،بالاضافة إلى زيادة الأجور بالمؤسسات الصحفية،وإيجاد حلول عاجلة لملف التأمينات المتوقفة للصحفيين المتعطلين.