ماهر مقلد يزور مؤسسة البوابة نيوز ضمن جولاته الانتخابية

زار الكاتب الصحفى ماهر مقلد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، مؤسسة “البوابة نيوز”، اليوم الأحد، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

حظي “مقلد” باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

أدار المرشح حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، استعرض خلاله رؤيته لدعم الصحفيين وتعزيز أوضاع المهنة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المهنة في مختلف المؤسسات الصحفية.”.

وخلال الزيارة، تحدث عن أهم محاور برنامجه الانتخابي الذي تضمن الحرص على تطوير البنية التحتية لنقابة الصحفيين والعمل على ملف الاسكان وتوفير وحدات سكنية تليق بالصحفيين وأسرهم.