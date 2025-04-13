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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس حرامي الدراجات النارية بالخليفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس عاطل لقيامه بسرقة الدراجات النارية،  وآخر اشترى منه المسروقات "على علم بسرقتها"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي، والاستعلام عن الدراجات وتسليمها لمالكيها بعد فحص بلاغات السرقات.

تعود البداية عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل،  مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه وبحوزته كل الدراجات النارية المستولى عليها.

نيابة الخليفة والمقطم الدراجات النارية قسم شرطة الخليفة