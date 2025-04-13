الدوري الإسباني.. كارلوس مارتين يقود ديبورتيفو لمواجهة ريال مدريد

أعلن إدواردو كوديه المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال مدريد، وذلك بعد قليل، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ديبورتيفو ألافيس كالتالي:

حارس المرمى: خيسوس اوونو.

خط الدفاع: ناهول تاناليا، سانتياغو مورينو، عبد الكبير ابقار، مانويل سانشيز.

خط الوسط: أنطونيو بلانكو، خوان جوردان، كارليس ألينيا، كارلوس فيسينتي.

خط الهجوم: إنريكي غارسيا كيكي ، كارلوس مارتين.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز 17 برصيد 30 نقطة.