حبس مدرب كونغ فو لاتهامه بهتك عرض طالبة بحدائق الأهرام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مدرب كونغ فو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طالبة داخل مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة.

كما طالبت النيابة بتوقيع الكشف الطبي المتخصص على الطالبة وعرضه على النيابة.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة الطالبة المجني عليها بتعرض ابنتهم لواقعة هتك عرض على يد مدربها بمدرسة لغات شهيرة بحدائق الأهرام، وأدلى والد الطالبة المجني عليها بأقواله في محضر رسمي وأفاد بتعرض ابنته لواقعة هتك عرض على يد مدربها.

وأوضحت الفتاة بأن المدرب وعدها بالزواج وغرر بها، بعد أن استدرجها واهما إياها بحبه لها، وهتك عرضها.