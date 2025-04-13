مبابي يقود ريال مدريد وفينسيوس بديلًا أمام ديبورتيفو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك بعد قليل، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: جارسيا - روديجير - أسينسيو - فاسكيز

خط الوسط: كامافينجا - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - مبابي - أردا جولر

بدلاء ريال مدريد



فيما يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينجهام على مقاعد بدلاء الميرنجي أمام ديبورتيفو ألافيس.



ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز 17 برصيد 30 نقطة.