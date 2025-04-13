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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محامو كفرالشيخ يرفضون زيادة الرسوم القضائية

وينظمون وقفة احتجاجية بالمحكمة الأبتدائية

وقفة احتجاجية لمحامين
وقفة احتجاجية لمحامين كفرالشيخ
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نظم العشرات من المحامين بكفرالشيخ، يتقدمهم مجلس نقابة المحامين الفرعية، برئاسة فراج فتوح زعفان نقيب المحامين بالمحافظة وقفة احتجاجية، رفضاً لزيادة الرسوم القضائية، وذلك بمقر محكمة كفر الشيخ الإبتدائية الطابق الثاني، وفقًا لقرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفرالشيخ، أصدرت بيانًا رسميًّا تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين.

وشدد البيان  على الالتزام بتنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين، ودعوة الجمعية العمومية لمحامين كفر الشيخ بشأن تنظيم وقفة احتجاجية، بمقر محكمة كفر الشيخ الإبتدائية في الطابق الثاني ولمدة نصف ساعة اعتراضًا على زيادة الرسوم الصادرة من محاكم الاستئناف العالي ومأورياتها.

وطالب بيان النقابة، محامي كفر الشيخ، بالامتناع عن توريد آية رسوم لمدة 3 أيام، بداية من يوم 15 ابريل 2025 لمحاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها حتى يوم 17 إبريل 2025.

وقال البيان إن النقابة الفرعية في كفر الشيخ تطالب محاميها بالالتزام بتنفيذ القرارات ومن يخالف ذلك بسلوك يتنافى مع مهنة المحاماة ورسالتها سوف يجرى اتخاذ اللازم ضده وإخطار النقابة العامة بحقه، مع انعقاد دائم لمجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ وتواصل مع النقابة العامة للمحامين حتى انتهاء الأزمة.

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النقابة العامة للمحامين نقابة المحامين الفرعية بكفرالشيخ وقفة احتجاجية لمحامين كفرالشيخ محامين كفرالشيخ يرفضون زيادة الرسوم القضائية محكمة كفرالشيخ الابتدائية