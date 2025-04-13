طريقة الحجز والتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. شاهد

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، ويأتي هذا الطرح في ظل سعي الحكومة المستمر لتقليل الفجوة السكنية، وتوفير وحدات مدعومة بأسعار مناسبة، مع تسهيلات كبيرة في السداد، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

طريقة الحجز والتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز تفاصيل الطرح الجديد، من شروط الحجز، وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى المواعيد الرسمية لفتح باب الحجز.

التاريخ المحدد لطرح الشقق

بدءً من 15 أبريل 2025، وهو يوم الثلاثاء القادم.

طريقة التقديم

التقديم من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

يجب ملء استمارة الحجز والإقرار المرفق بالكراسة.

المستندات المطلوبة

إيصال شراء الكراسة.

إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

تقديم شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم وزوجته.

المستندات المالية الإضافية مثل مستندات تتعلق بمصادر دخل إضافي.

الأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

شهادة إثبات الدخل للمتقدم وزوجه.

بيانات معاش التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات.

مستندات النفقة للمطلقات.

شهادات رسمية تُثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

صور من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

إيصال مرافق حديث من محل السكن.

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