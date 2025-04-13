تسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق الجمركية وتعزيز التعاون بين مصر وقطر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية لا سيما في مجال الاستثمار بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين مصر وقطر وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 890 مليون دولار في عام 2022 حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق الجمركية وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة.