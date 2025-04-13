بتمريرة صلاح.. ليفربول يتقدم على وست هام فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره وست هام يونايتد، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

دياز يتقدم لليفربول

سجل هدف الشوط الأول اللاعب لويس دياز لصالح فريق ليفربول فى الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء.

سيطرة ليفربول

سيطر لاعبو ليفربول على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وترجمو سيطرتهم على الكرة إلى أهداف، بفضل تمريره من الفرعون المصرى محمد صلاح وصلت إلى دياز، فيما فشل الضيوف فى تعديل النتيجة من خلال الفرص التى أتيحت لهم.

تشكيل ليفربول

ودخل آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، أليكسيس ماك اليستير، كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشكيل وست هام

بينما دخل جولين لوبيتيجي المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: جان كلير توديبو، قونسطانطينوس مافروبانوس، ماكسيميليان كيلمان، آرون فان بيساكا، أوليفر سكارلز.

خط الوسط: كارلوس سولر، لوكاس باكيتا، جيمس وارد براوس، جارود بوين.

خط الهجوم: محمد قدوس.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.







