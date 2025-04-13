سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع أبنائها

تحتفل الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم مع عائلتها، إذ تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس".



وشاركت سيرين عبدالنور صورة عائلية جمعتها بزوجها فريد وأبنائها عبر حسابها على تطبيق "X" وعلقت مهنئة جمهورها:"شعنينة مباركة".

سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي تجتمعان لأول مرة



من جهة أخرى، تستعد سيرين لخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل "المشتبه الرابع"، حيث ستشارك في العمل مع الفنانة هيفاء وهبي.

وتجسد سيرين عبدالنور خلال مسلسل "المشتبه الرابع" شخصية تدعى سارة، ومن المقرر تصوير مشاهده في بيروت وتركيا، وهو من إخراج الأردني ليث الرباعية، وتأليف مينا ديكران.

آخر أعمال سيرين عبدالنور

يُذكر أن أخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "النسيان" من إخراج الفوز طنجور، وسيناريو وحوار شادي كيوان، عام 2024، إذ غابت سيرين عن موسم دراما رمضان هذا العام.



وتدور أحداث مسلسل "النسيان" حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب، حيث يُختطف ابناهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد.