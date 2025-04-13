العزومة تحولت لحريقة.. إصابة 13 شخصًا في انفجار أنبوبة بالطالبية

أصيب 13 شخصًا إثر نشوب حريق بمنطقة الطالبية، بعدما تحولت عزومة الغداي لحريقة وإصابة المعازيم وأفراد الأسرة بحروق متنوعة.

انفجار أنبوبة بالطالبية

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغًا أفاد بانفجار داخل شقة سكنية دائرة الطالبية، ووجود عدد كبير من المصابين، على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة.

أسماء المصابين

وأسفر الانفجار عن إصابة “إبراهيم. ع، 70 سنة، موظف بالمعاش ، سعاد. ع، 64 سنة، سماح. أ، 40 سنة، ربة منزل، منار. أ، 22 سنة، ربة منزل، أحمد. ع، نادرة. ع، 42 سنة، مكة. ع، 4 سنين، يوسف. ع، 3 سنوات، مكة. م، 6 سنوات، جنة. ع، 13 سنة، فرح. ع، سنتين، رشا، 28 سنة، نجلاء، 38 سنة”، مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

حريق شقة الطالبية

ودلت التحريات إلى أن أسرة تقيم بالشقة، عزمت أقاربهم على الغداء، وأثناء الطبخ داخل المطبخ انفجرت أنبوبة البوتاجاز، ما تسبب في تطاير النيران بالشقة، وإصابة الأسرة والمعازيم بالكامل دون انهيار الحوائط، وأضافت التحريات بأنه فور وقوع الحادث نقلت سيارات الإسعاف الضحايا للمستشفى لتلقي العلاج.

وجاري استكمال التحريات بعد اخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.