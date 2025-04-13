أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن البرلمانات خلقت لأغراض محددة، أهمها الرقابة على الإنفاق العام، ومجلس النواب يقوم بالدور على أحسن وجه فيناقش الحساب الختامي بقواعد منصوص عليها في لائحته، مشيرا إلى أن التعاون في الموازنة والحساب الختامي يعكس الأداء الديمقراطي .

وزير الشئون النيابية: الحساب الختامي أداة حيوية تمكن المجلس من مباشرة دوره في الرقابة

وأضاف وزير الشئون النيابية: "الحساب الختامي هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي وتمكن المجلس من مباشرة دوره في الرقابة المالية".

وتابع "فوزي": "رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا عموميا مشددا بضرورة الالتزام والتنفيذ لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة التى سيقرها البرلمان، و تعاون الحكومة معه ومع البرلمان أمر ضروري حريصين عليه".