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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الجيش ويحيى بالسويس

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شنت رئاسة حى السويس ، حملة مكبرة اليوم الأحد ، لإزالة و رفع الاشغالات و التعديات فى عدد من الشوارع والمناطق داخل نطاق الحى على أملاك الدولة والطريق العام ضمن الموجة ٢٥

قاد الحملة اللواء أحمد علاء رئيس حى السويس و شارك فيها شرطة و مباحث المرافق و قسم شرطة السويس و قوة أمنية من مديرية الأمن.
ازالت الحملة وفقا لبيان صادر من حي السويس،  جميع الاشغالات من بائعة الجائلين و المعوقات الموجودة والتى تعرقل حركة سير المارة و السيارات بشارع يحى وشارع الجيش وشارع التحرير .

ومن جانبه قال اللواء أحمد علاء، على وجود تعليمات من اللواء طارق حامد محافظ السويس بإزالة جميع الاشغالات الموجودة داخل نطاق الحي و تحرير محضر للمخالفين علاوة على وجود لجان متابعة لعدم تكرار وجودهم مرة أخرى.

وأكد رئيس حى السويس ، على وجود تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لتنظيم سلسلة من حملات إزالة الاشغالات و التعديات على اراضي الدولة ضمن الموجه ٢٥ وذلك في إطار تطبيق القانون و تحقيق السيولة المرورية و إعادة الانضباط للشوارع والميادين .

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