مجهودات مكثفة للانتهاء من رصف الطريق الدائري بأشمون

تواصل رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، مجهوداتها لاستكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري بالمدينة.

متابعة ميدانية لضمان سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الطرق

حيث تابع اليوم خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، سير العمل في وضع الطبقة السطحية النهائية للطريق الدائري، والذي يبدأ من ميدان الخالدين وحتى كوبري العزباوي، بطول نحو 1500 متر في الاتجاهين.

ويُذكر أنه قد تم بالفعل الانتهاء من رصف المسافة الممتدة بين كوبري العزباوي وحتى كوبري شرف بطول 1 كم، وجاري استكمال باقي الطريق ضمن خطة الرصف المعتمدة لشوارع المدينة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة المدار وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

من جانبه، أكد "النمر" أن أشمون تشهد حالياً طفرة ملحوظة في مشروعات تطوير الطرق، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة لجهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحسين شبكة الطرق يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.