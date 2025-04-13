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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن الجهاز الفني لنادي بتروجيت عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريقي المصري وبتروجت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدوري المصري.

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري 

عمر صلاح لحراسة المرمى 

بدر موسى ، اسلام عبد الله، أحمد بحبح ، هادي رياض ، محمود شديد لخط الظهر 

محمد علي عكاشة ، حامد حمدان ، رشاد المتولي ، أدهم حامد لخط الوسط 

إسماعيل بامبا لخط الهجوم

البدلاء: 

محمد خليفة عبد العزيز سيد ، اسلام هشام ، خالد ابو زيادة ، أحمد فاروق ، زياد فرج ، ايمانويل لاكي ، شيكودي جابريال ، كليتشي.

 

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري بتروجيت المصري البورسعيدي بطولة الدوري المصري المصري وبتروجت