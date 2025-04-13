نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الثاني.. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، في حضور افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الثاني لجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، تحت شعار "تكنولوجيا مبتكرة لمستقبل أخضر مستدام"، وذلك بحضور الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية وعدد من المهتمين بالقضايا البيئية بالمحافظة، تحت رعاية وزير التعليم العالي، ومحافظ الأقصر، ورئيس الجامعة.

الأسبوع البيئي

انطلاق الأسبوع البيئي الثاني تحت شعار "تكنولوجيا مبتكرة لمستقبل أخضر مستدام"

وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح، عزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعدد من الكلمات الافتتاحية لقيادات الجامعة، وعرض مسرحي لطلاب مدرسة طيبة الرسمية للغات بعنوان محاكمة الضمير الإنساني"، وعرض فيديو عن انجازات النسخة الأولى من الأسبوع البيئي العام السابق الذي أقيم بعنوان "طيبة خضراء ابداعات نحو مستقبل مستدام"، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة.

كما تضمنت فعاليات حفل الافتتاح، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الزراعة، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب الزراعي الحديث وإجراء الأبحاث التطبيقية المشتركة في مجالات الري الحديث، والزراعة الذكية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مزارع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية بالأقصر، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وتعزيز الربط بين التعليم والبحث العلمي وسوق العمل الزراعي.

كما تم استعراض مجموعة من الأنشطة المتنوعة، منها ماراثون رياضي ودوري كرة قدم للتشجيع على أسلوب حياة صديق للبيئة، وغرس شجرة بساحة الجامعة، وافتتاح قافلة طبية بالجامعة، كما تتضمن فعاليات الأسبوع ورش عمل وجلسات نقاشية حول الابتكار البيئي، بالإضافة إلى جانب مسابقات بحثية، عروض بوسترات علمية، حملات تشجير، تبرع بالدم، وأنشطة ثقافية وتوعوية متنوعة.

ومن جانبه نقل نائب محافظ الأقصر، في كلمته، تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لضيوف فعاليات الأسبوع البيئي الثاني لجامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة هو التزام ديني وإخلاقي وإنساني وقانوني، وأنه على الجميع التكاتف للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية فهي مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع المشاركة الفعالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي ملف البيئة وحمايتها والتحول إلى الاقتصاد الأخضر أعلى اهتمام ورعاية على كل المستويات، متمنيًا أن يتم الخروج من فعاليات الأسبوع بتوصيات من شأنها المساهمة في دعم القضايا البيئية بالمحافظة لتبني هذه التوصيات وتجسيدها على أرض الواقع.

من جهته، كشف الدكتور علي حمدان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية والمشرف على الأسبوع البيئي، أن هذه الفعاليات تهدف إلى "غرس الوعي البيئي في الطلاب وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، بالإضافة إلى طرح حلول عملية للتحديات البيئية، إذ تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز دورها كمنصة للابتكار البيئي، تماشياً مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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