هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ قليل دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في تلك المناطق. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العشرين على التوالي.

شهداء ودمار في مختلف مناطق القطاع

أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل عن استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين، إلى جانب تدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

قصف على بيت لاهيا

أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلًا يعود لعائلة الرن في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح.

استهداف منازل وسط مدينة غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منزلين يعودان لعائلتي أبوحصيرة وعبداللطيف في شارع النفق وسط مدينة غزة. وأدى القصف إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، تم نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، فيما لا يزال آخرون تحت أنقاض المنازل.

كما تسبب القصف في اندلاع حريق ضخم طال مصنعًا للعصير، ومخزنًا للإطارات، إلى جانب عدد من المحلات التجارية القريبة من موقع الاستهداف.

مجزرة في خان يونس

في مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الأسطل في منطقة السطر الغربي، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.

قصف شقة سكنية قرب مستشفى كمال عدوان

وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في برج الرزان، الواقع قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين.