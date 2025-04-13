الإحصاء: 128.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عام 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأحد ،عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023 .



واضاف الجهاز انه بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقطر 93.4 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 35 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 27.8 مليون دولار خلال عام 2023.



وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 6 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 مليون دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14 مليون دولار.

2. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 7 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 5 مليون دولار .

4. الومنيوم بقيمة 4 مليون دولار .

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 3 مليون دولار .

واشار الجهاز الى انه بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر 819.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 940.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان قطر 3.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــاً لتقـديـرات البعثة 165 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .