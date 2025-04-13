محافظ المنوفية: لا تهاون في دعم المستثمرين

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث عدد من الملفات الهامة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المرحلة الرابعة، ومناقشة سبل تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع اللواء أحمد أبو الغار رئيس الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية، والمدير التنفيذي لشركة مدكور، وممثلو هيئة التنمية الصناعية.

مناقشة المعوقات وتنسيق فوري مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، موجهاً بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عاجلة وتسهيلات فورية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم ضخ رؤوس أموال جديدة وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأكد المحافظ أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أولوياته، مشدداً على أن المستثمر هو عصب الاقتصاد الوطني، ولن يُسمح بأي تقصير في الخدمات المقدمة لهم أو التباطؤ في الإجراءات، مشيراً إلى أهمية القضاء على الروتين واتخاذ قرارات فورية تخدم الصالح العام.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لتشجيع الاستثمارات الجادة والهادفة.