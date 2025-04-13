يارا تحتفل بأحد الشعانين: يا رب نستقبلك اليوم بقلوب تائبة

تحتفل الفنانة اللبنانية يارا بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم، إذ تحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، و"ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس".

وكتبت يارا مهنئة جمهورها عبر حسابها على موقع "X":"يا رب، أعطنا أن نستقبلك في هذا اليوم المبارك بقلوب تائبة متجدّدة ملؤها الرحمة والمحبة والسلام هاتفين "هوشعنا مبارك الآتي باسم الرّب"، شعنينة مباركة".

أخر أعمال يارا

وطرحت يارا مؤخرا أغنية "يا غلاي" من كلمات زايد أحمد المري، ألحان طارق المقبل، توزيع هشام السكران، إشراف عام فيصل الجاسم وإنتاج "T Music".

وتقف يارا على تحضيرات ألبومها الغنائي القادم، والذي سيتضمن مزيجًا من الأغاني اللبنانية والمصرية، إلى جانب أعمال خليجية مميزة.

ويأتي ذلك عقب نجاح أغنياتها الخليجية الثلاث: تخيل، نعمة فحياتي، يا غلاي، في دول الخليج العربي.

أغنية "يا غلاي" التي تم إصدارها مؤخرًا، تصدّرت قائمة "التريند" على "X" في المملكة العربية السعودية وقت طرحها.