هيثم شعبان يقترب من قيادة سموحة خلفًا لأحمد سامي

وضع نادي سموحة السكندري، هيثم شعبان المدير الفني الأسبق لنادي سيراميكا كليوباترا والداخلية والسابق لنادي الكرخ العراقي، كخيار أول للتعاقد معه وتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما قامت إدارة النادي بفسخ التعاقد مع المدير الفني الحالي أحمد سامي.

أحمد سامى يفسخ تعاقده مع سموحة

وكانت إدارة النادي قررت في ساعة متأخرة فسخ التعاقد مع أحمد سامي بالتراضي، بعد الخسارة الأخيرة أمام غزل المحلة، وبات الفريق في حاجة لمدير فني جديد يستكمل المهمة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري، وبداية جديدة في العام المقبل.



ومن المنتظر أن يحسم النادي السكندري موقف المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما بعد تلقي عدد من الترشيحات منها خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي، ولكن هناك صعوبة في ترك مهمته بليبيا، في ظل مشاركته بالدورة السداسية لتحديد بطل الدوري.