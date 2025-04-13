اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان بالقاهرة

تولى اللواء هشام طاهر محمود مهام عمله مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والاعلام وحقوق الانسان بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية والاربعون والتي عقدت في مقر الامانة العامة بتونس في مارس الماضي.



يشار الى عمل اللواء هشام طاهر بوزارة الداخلية المصرية في العديد من المناصب القيادية إلى أن تولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات الخاصة حتى تم تعيينه مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان.

ويعد المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان (مقره القاهرة) أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التوعية الإعلامية الأمنية لمواجهة مختلف الجرائم، تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات، تمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته الأخرى.