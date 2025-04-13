معتدل الحرارة نهارا مصحوبا بأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء ، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.





حالة الطقس غدا الاثنين





كما يشهد غدا الأثنين فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و شمال الوجة البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة





ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجةوعلى، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15 درجة .